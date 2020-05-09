Acil Tıp Teknisyeninden fedakarca davranış Helikopter ambulans iniş yapamayınca ATT, helikopterden inerek hastaya müdahale etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yaylada rahatsızlanan bir hastaya helikopter ambulans iniş yapamayınca helikopterden inen Acil Tıp Teknisyeni, hastanın ilk müdahalesini yaptı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlanan kalp hastası yaşlı adam için giden helikopter ambulans, iniş için uygun yer bulamayınca Acil Tıp Teknisyeni (ATT) helikopterden inerek hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hasta, önce kara ambulansı ardından da helikopter ambulans ile hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.