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Başkan Zeybek Anneler Günü’nü kutladı

İHA

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarın kutlanacak olan "Anneler" günü nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Zeybek Anneler Günü’nü kutladı

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarın kutlanacak olan “Anneler” günü nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.
Annelerin en değerli hazine ve hayat boyu yol göstericisi olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Zeybek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bizleri bugünlere getiren annelerimiz en değerli hazinelerimizdir. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimizdir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, çocuğu için tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Ebeveyne saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisindeki annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”
“Anne, en zor zamanlarda, en fedakar insandır” diyen Başkan Zeybek, annelerin haklarının ödenemeyeceğini vurguladı. Zeybek, “Anne, öğretmendir, anne, hayatını çocuklarına adayan, yüreğinde sevgi ve sabrı taşıyan dünyanın en kutsal varlığıdır. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ Hadisi Şerifi, inancımızın annelere vermiş olduğu değeri ortaya koymaktadır. Karşılıksız tek sevgi, anne sevgisidir. Bu sevgiye layık evlat olabilmek için, annelerimizin kıymetini en iyi şekilde bilmeliyiz. Onlara saygıyı, hürmeti, ilgiyi, yılda bir gün değil, her gün göstermeliyiz. Annemizle geçireceğimiz zamanın sınırlı olduğu bilinci ile üzerimize düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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