Saat 11.00’de yaşlılar soluğu parklarda aldı 70 yaşındaki Yusuf Arslan: “Bundan iyisi can sağlığı”

Afyondakarahisar’da saatler 11.00’i gösterdiğinde günlerdir evlerinden çıkamayan vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

Korona virüsle (Covid19) mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşların saat 11.0015.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Afyonkarahisar’ın merkezinde bulunan Anıtpark ve İmaret Camii parkından 65 yaş üstü vatandaşlar bir yandan hava alırken, bir yandan da arkadaşlarıyla buluştular.



“Bundan iyisi can sağlığı”

70 yaşındaki Yusuf Arslan, bu güne kadar tüm ihtiyaçlarının ayaklarına getirildiğini belirterek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her şeyimizi ayağımıza getiriyor. Bu fırsatı da bize verdi. Bak şimdi şu anda komşu gelecek onu bekliyorum. Hava alacağız ve ondan sonra havayı aldıktan sonra tekrar aynen saatimiz dolduğu zaman evimize çekilip gideceğiz. Evdeki zaman evden çıkmadıktan sonra, kurallara uyduktan sonra çok iyi geçti. İhtiyacımız evimize geldi, yaşlılık aylığımız da evimize geldi. Bundan iyisi can sağlığı” dedi.

89 yaşındaki Osman Nart ise “2 aydır çıkmıyordum. Bugün çıktım. Allah ülkemize sağlık sıhhat afiyet versin, kurtarsın şu üzüntüden. İşte 11’de çıktım geldim şuraya yürüye yürüye zor geldim şimdi gitmeyi düşünüyorum” derken, 79 yaşındaki Kemal Sivrikaya da “Hiç çıkmıyorduk, bugün şöyle serbestlediler. Dedik şöyle dolaşalım sonra arabaya binip gideceğiz mahalleye” ifadelerine yer verdi.

65 yaşındaki İlyas Uslu ise, “Eve kapanmıştık ihtiyaçlarımızı ellere aldırmıştık. Açılınca iyi oldu şöyle hiç olmazsa bunaltı gidiyor, bunalmıştık” diye konuştu.

