Korona virüs nedeniyle bu yıl annelere saksı çiçekleri hediye edildi Binlerce çiçek arasından annelere en güzel çiçekler seçildi Hem çiçek seçtiler, hem keyif aldılar

Bu yıl Anneler Gününde Covid19 nedeniyle annesine ve eşine çiçek almak isteyenler, saksı çiçekleri tercih ederek peyzajcıların yolunu tutarken, bazıları ise hem çiçek seçti, hem de güzel havanın tadını çıkardı.

Afyonkarahisar’ın adeta çiçek cenneti olarak bilinen Erkmen kasabasındaki peyzaj seraları bugün en yoğun günlerinden birini yaşadı. Gün boyu dolup dolup boşalar seralarda Anneler Günü nedeniyle saksı çiçeği almak isteyenler anneleri için çiçeğin en güzelini ve en renklisini seralardaki binlerce çiçek arasından seçtiler. Vatandaşlar bir yandan annesine ve eşine Anneler Günü çiçeği seçerken bir yandan da çiçek serasında güzel havanın tadını çıkardılar.

Peyzajcı Bahaddin Keskin, Korona virüs nedeniyle bu yıl saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek, “Anneler Günü kutlu olsun diyorum. Sezon çok hareketli geçiyor. Birde virüs dolayısıyla çok yoğun geçiyor. Korona virüsten dolayı vatandaşlar soluğu burada alıyor. Arazimiz çok geniş ve çok çeşidimiz olduğu için en azından burada rahatça gezebiliyor, dolaşabiliyor, beğenebiliyor. Anneler Gününde de genelde saksılı çiçeklerimiz var; sardunya, begonya, gül, orkide bunlar tercih ediliyor. Şimdi herkes balkonda oturduğu zaman en azından bir çiçek görüntüsü istiyor o yüzden şuanda genelde çiçek alıyor” dedi.

Sevenleri tarafından çiçek ismi verilen Ömer Caymaz isimli Trabzonlu bir vatandaş ise, Trabzon’dan çiçeklere alışık oldukları için eşine çiçek götürmek yerine eşini çiçeklere götürmeyi tercih ettiğini kaydetti.

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