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Mobilyada kullanılan 'jumbo' ile 5 dakikada siperlikli maske üretiyorlar Günde 500 adet siperlikli maske üretiliyor Sağlık çalışanları tarafından yaygın olarak kullanılan siperlikli maske ücretsiz olarak veriliyor

İHA

Afyonkarahisar'da bir gençlik merkezinde mobilyalarda kullanılan jumbo ile bir siperlikli maskenin üretimi en fazla 5 dakika sürüyor.

Mobilyada kullanılan 'jumbo' ile 5 dakikada siperlikli maske üretiyorlar Günde 500 adet siperlikli maske üretiliyor Sağlık çalışanları tarafından yaygın olarak kullanılan siperlikli maske ücretsiz olarak veriliyor

Afyonkarahisar’da bir gençlik merkezinde mobilyalarda kullanılan jumbo ile bir siperlikli maskenin üretimi en fazla 5 dakika sürüyor.
Korona virüsten (Covid19) korunmak amacıyla ilk olarak 3D cihazı ile üretilmeye başlanan siperlikli maskeler, özellikle sağlık çalışanları ve kamu kurumlarında çalışanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karahisar Gençlik merkezinde gönüllü gençler tarafından günde 500 adet siperlikli maske üretiliyor. 5 dakikada üretimi yapılan siperlikli maskenin bu kadar kısa sürede üretilmesi ise kullanılan malzeme sayesinde oluyor. 3D cihazı ile 1 saat 45 dakikada üretilen siperlikli maske, mobilyaların kenarında kullanılan ve jumbo adı verilen PVC ile üretildiğinde 5 dakikada kullanıma hazır hale gelebiliyor.
Karahisar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ahmet Ali Akköse, gönüllü gençlerle salgının görülmeye başladığı ilk günden bu yana siperlikli maske üretimi yapmaya başladıklarını belirterek, “Öncelikle yaşadığımız süreçten dolayı biz gençlik merkezleri ailesi olarak neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde özellikle sağlık çalışanlarımıza, halkımızla bire bir iletişimi olan arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar siperlikli maske düşündük. Hem biz de bu işin bir yerinde, bir parçası olalım istedik. Arkadaşlarımızla, gönüllü gençlerimizle hem de bir destek olalım istedik ki bu süreci sağ salim kazasız atlatalım diye” diye konuştu
Gençlik merkezi olarak bugüne kadar 5 bin adet siperlikli maske ürettiklerini belirten Akköse, “Virüs gündeme geldiğinden bu yana baktığımızda şuan için bugün itibariyle 5 bin adet Karahisar Gençlik Merkezi olarak üretimimiz tamamlamış bulunuyoruz. Bunun 3 bin adedi ihtiyacı olan kurumlara, sağlık kurumlarına, emniyete, jandarmaya, basına gibi biz bütün kurumlara dağıtımları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. İhtiyacı olan kurumlara da maskelerimizden ücretsiz olarak temin ediyoruz” dedi.

Jumbo ile 5 dakikada siperlikli maske
3D cihazı ile 1 saat 45 dakikada üretilen siperlikli maskenin mobilyada kullanılan 'jumbo' ile 5 dakikada üretildiğinin altını çizen Akköse şu ifadelere yer verdi:
“3D cihazımız da var aslında, 3D cihazımızdan çıkan maskelerin üretimi 1 saat 40 dakikayı buluyor. Güne vurduğumuz zaman 10 adet falan anca çıkıyor. Bir takım araştırmalarla mobilyaların kenarlarında olan jumbo dedikleri PVC'den esnek kullanılabilir yani kendi evimizde bulunabilir ürünleri kullanmaya çalıştık. Bir tane PVC ihtiyacımız var, bir tane asetat ihtiyacımız var, bir tanede lastik sonra zımba teli, çekiç. Bunları bir araya getirmek çok kolay zaten PVC delgeç ile delinebiliyor, asetatlarımız zımbayla yapıştırılıyor, lastik takıldığında 35 dakikada üretimi gerçekleştirebiliyoruz. En fazla 5 dakikada bir maske üretiyoruz ve böylece günlük 500 adede kadar maske üretebiliyoruz.”

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