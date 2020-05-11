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Afyonkarahisar’daki Berberler Çarşısında bayram havası var

İHA

Afyonkarahisar’daki Berberler Çarşısında bayram havası var

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapanan iş kollarının başında gelen berberler ve kuaförler 50 günlük aranın ardından bugün faaliyetlerine başlarken, Afyonkarahisar’daki Berberler Çarşısında bayram havası yaşandı.
Afyonkarahisar Berberler Çarşısı bugün itibariyle tün yurttaki berberler ve kuaförlerde olduğu gibi uzun bir aradan sonra gerekli hijyen tedbirlerini alarak faaliyetlerine başladı. Berberler Çarşısı esnafı müşterilerini randevu ile kabul ederken, bir koltuk boş kalacak şekilde salona müşteri alarak, eldiven, cerrahi maske ve siperlikli maske kullanıp Covid19’a karşı azami özen gösteriyor.
Çarşı esnaflarından kuaför Suat Uygur, tam bir bayram havası yaşadıklarını belirterek, “21 Mart’ta dükkanlarımız zorunlu kapanışa geçmişti. 11 Mayıs itibariyle de dükkanlarımız açıldı. Esnafımız bayram havası yaşamakta. Tabi ki biz gereken hijyen tedbirleri ve dezenfeksiyonlarımızı yaptırdı. Müşterilerimiz de gelmeye başladı artık ve yavaş yavaş çalışmaya başladık. Sabah 9 ile 21 arasında müşterimizi kabul ediyoruz. İki koltuğumuz var ve bir koltuğumuz boş bir koltuğumuz dolu şeklinde müşteri alıyoruz. En fazla bir müşterimizi dışarıda maskeli şekilde hava şartlarına göre bekletiyoruz, müşteri koltuğa oturmadan önce, koltuğun dezenfeksiyonunu, malzemenin dezenfeksiyonlarını yapıyoruz. Bittikten sonra aynı işlemlere devam ediyoruz. Tabii ki maskemizi kesinlikle kullanıyoruz, eldivenlerimizi kesinlikle kullanıyoruz, çay ve kahve gibi ikramlarımız zaten Ramazan dolayısıyla yoktu, genelgede de yasak zaten. Gereken hijyen tedbirlerini aldık, müşterilerimiz gönül rahatlığıyla kuaför salonlarımızda tıraşlarını olabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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