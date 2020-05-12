İftarını açan kan vermeye koştu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar Kızılay tarafından yapılan kan ihtiyacı çağrısına yoğun katılım ile destek verdi.

Kızılay tarafından ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına cevap veren Sandıklılı vatandaşlar iftarlarını açmalarının ardından Sandıklı Belediyesi önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan Kızılay kan bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından cep telefonlarına gönderilen “Sayın bağışçımız, kan ihtiyacı olan hastalarımız için 11 Mayıs saat 18.00 23.30 arasında Sandıklı Belediyesi önünde alacağız. Dışarıya sadece hayat kurtarmak için çık. Kan ver hayat kurtar" mesajlarını gören vatandaşlar yoğun bir şekilde kan vermek için belediye meydanına geldi.

Covid19 salgını nedeniyle herkesi kan bağışına davet eden Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi Doktoru Metehan Mıdık, “Ramazan ayı süresince akşam iftardan sonra ilçelerimizde, il merkezimizde çeşitli yerlere gidip kan bağşını almaya başladık. Afyonkarahisar’da kan bağışına ilgi yüksek. Bu Kovidli günlerde herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Özellikle iftardan sonra tok karnına gelmelerini rica ediyoruz” dedi.

Telefonuna mesajın gelmesi üzerine kan bağışına katıldığını belirten kan bağışçısı Mehmet Aksoy, zor günlerde vatandaşlara yardım olmak için geldiklerini belirterek, kan bağışına destek oldu.

Kızılayın sürekli kan bağışçısı olan Ali Toptaş, “Bu zor günlerde Allah devletimize, milletimize yardım etsin. 3 aydan bir kan vermekteyim. Telefonuma gelen mesaj sonucu iftardan sonra kan vermeye geldim. Buradaki arkadaşların ilgi alakası çok güzel. Yine kanımızı vererek destek olmaya çalışacağız” dedi.

Kan bağışına destek olan Sandıklı Belediye personelinden Mustafa Akça, “Kan bağış çağrısı üzerine belediye personeli olarak bizler de destek vermek istedik. Düzenli kan bağışı yapıyoruz ve bu zor günlerde devletimizin, milletimizin yanında olmak adına kan veriyoruz” dedi.

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kan bağışının azaldığını bildiği için kan bağışı yapmaya geldiğini belirten kan bağışçısı Mustafa Serkan Acır, “Düzenli kan bağışcısıyım. Cep telefonuma bir mesaj geldi ve bunun üzerine belediye meydanına kan vermeye geldim. Hastanede yatan hastaların şifa bulması adına özellikle bu Koronavirüs (Kodvid19) den dolayı büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı var. Kızılay’ında bu zor günlerde sıkıntı yaşayabileceğini düşündüm. Önemli olan bu zor günlerde devletimize, milletimize sahip çıkıp yardımcı olabilmek ne mutlu bize” dedi.

23 yıldır düzenli kan bağışcısı olan Hasan Şengün kızı ile birlikte kan bağışı vermeye geldiklerini belirtti. 28. Kan bağışını yapmak adına belediye meydanına geldiğini belirten Mehmet Uluışık ise, “Bu mübarek ramazan ayında hayırlı bir işe vesile olmak istedik. 27. Kan bağışımızı yaptık. Bugün 28. Kan bağışını yapacağız. Kızılay bu işte uzman, onlara güvenimiz tam. Allah yardımcıları olsun” dedi.

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