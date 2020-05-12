İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir binanın 5. katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çabası sonrası kurtarıldı.

Şuhut'ta TOKİ evleri bögesineki bir binanın 5.'ci katında mahsur kalan kedi ihbarı itfaiye ekiplerine bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucu kedi mahsur kaldığı alınarak aşağı indirildi. Önce su ve mama verilen kedi daha sonra sokağa salındı. Vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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