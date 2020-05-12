Afyonkarahisar’da maskesiz sokağa çıkmak yasak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar gereği kent genelinde maskesiz sokağa çıkmaya izin verilmeyeceği bildirildi.

Afyonkarahisar genelinde tüm vatandaşların sosyal iletişim halinde bulundukları alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, işyerlerine İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 11 Mayıs 2020 tarih ve 19 nolu kararı gereğince maskesiz çıkmalarına ve bulunmalarına izin verilmeyeceği açıklandı. İl Hıfzıssıhha kararına göre ayrıca kent oto pazarının da maske kullanmak şartıyla açılmasına karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.