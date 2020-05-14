Afyonkarahisar'da tam 270 parça tarihi eser ele geçirildi

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Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonla 270 parça tarihi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Sandıklı ilçesinde ikamet eden M.E. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar alındı.

M.E. isimli şüpheli şahıs fiziki takibe alınarak, Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde bir araç içerisinde Y.Y. isimli şüpheli şahısla birlikte yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 250 adet sikke ve 20 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje olmak üzere toplamda 270 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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