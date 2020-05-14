Afyonkarahisar’da sokak satıcılarına operasyon

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Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 7 şüpheliye işlem yapılırken toplam 94 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ken merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 3 ayrı olayda 7 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Bu şahıslardan toplamda; 94 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde 4 şüpheli şahıs hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs da “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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