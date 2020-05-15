Çocukların bayramlıkları Kızılay’dan Evde kalan çocukların kıyafetlerini aileleri seçti

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Ramazan Bayramı öncesi 370 çocuğa bayramlık kıyafet aldı. ‘Covid19’ tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan çocukların bayramlık kıyafetlerini aileleri mağazaya gelerek kendileri seçti.

Afyonkarahisar’da Türk Kızılay Şubesi yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 370 ailenin çocuğuna bayramlık kıyafet alındı. ‘Covid19’ salgını nedeniyle evinden çıkamayan çocukların kıyafetlerini aileleri mağazaya gelerek kendileri seçti.

370 çocuğumuzu sevindirdik

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yakın yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim 370 çocuğa Ramazan Bayramı’nda bayramlık kıyafet aldıklarını söyledi. Yakın, şöyle devam etti:

“Çocuk başı 150’şer TL olmak üzere anlaştığımız firmayla çocuklarımızın giyimlerini karşılıyoruz. Normalde biz bu süreçte 600 kişiye yaklaşık 3 bin tekstil malzemesi dağıttık. Korona virüs dolayısıyla giyim dağıtım yerimiz çok uygun olmadığı için bir mağaza ile anlaşma sağladık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak burada çocuklarımızın aileleri alış verişlerini yapıyor.”

Yakın, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Çocukları sevindirmek bize gurur veriyor

Şube Başkanı Fatih Okyar da, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, yardımların yıl boyunca devam ettiğinin altını çizdi. Okyar şöyle devam etti:

“Rutin olarak aslında şubemizde kıyafet yardımı sürekli devam ediyor. Bu pandemi sürecinde 3 bine yakın ailemizi biz şubemizden giydirdik. Yerimiz kısıtlı olduğu için bu mağaza şartları biraz daha uygun bugün de 370 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada şuan giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor.”

Yardımlardan memnunuz

Şükriye Kuşçu ise Kızılay Şube Başkanı Fatih Okyar ile ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.

Öte yandan aileler gün boyu çocukları için alış verişlerini sürdürdü.

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