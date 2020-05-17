Afyonkarahisar’da bakkallardaki veresiye defterleri satın alınıyor Başkan Zeybek’in maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara yönelik “Zimem Defteri” uygulaması çağrısı hayırseverlerden büyük karşılık buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da bakkallardaki veresiye defterleri satın alınıyor Başkan Zeybek’in maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara yönelik “Zimem Defteri” uygulaması çağrısı hayırseverlerden büyük karşılık buldu

İHA

Afyonkarahisar Belediyesi'nin öncülüğünde, hayırsever işadamlarının desteği ile "Zimem Defteri" uygulaması kentte başladı.

Afyonkarahisar’da bakkallardaki veresiye defterleri satın alınıyor Başkan Zeybek’in maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara yönelik “Zimem Defteri” uygulaması çağrısı hayırseverlerden büyük karşılık buldu

Afyonkarahisar Belediyesi’nin öncülüğünde, hayırsever işadamlarının desteği ile “Zimem Defteri” uygulaması kentte başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in Ramazan Ayı’nın başında yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını dolayısıyla maddi açıdan zor durumda olan vatandaşlara yönelik “Zimem Defteri” uygulaması çağrısı hayırseverlerden büyük karşılık buldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in bizzat katıldığı uygulamada mahalle bakkallarındaki zimem (veresiye) defterleri satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olunuyor.
Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlara ait defterlerdeki kayıtlı borçlar hesaplanarak Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından bizzat ödeniyor. Böylelikle hem Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulaması hayata geçiyor, hem de vatandaşlarımızın esnafa olan borçları kapanıyor. Kovid19 salgını dolayısıyla Türkiye ve Afyonkarahisar’ın zor günlerden geçtiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür etti.
Kovid19 dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluğa imza attıklarını ifade eden Başkan Zeybek, “Halk arasında veresiye defteri olarak da bilinen bakkal, market ve esnaflardaki ’zimem defteri’nin ödenmesini hayırseverlerimizle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Ayı’nın başında hayırsever iş adamlarımıza çağrıda bulunmuştuk. Bakkal, kasap ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak, borcu bulunan hemşehrilerimizin veresiyelerini ödemelerini rica etmiştik. Sağ olsun Afyonkarahisarlı hayırseverlerimiz bu çağrımıza büyük ilgi gösterdi. Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmek. Yardım yapacak olan hayırseverin, yardım yaptığı hemşehrimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesiydi. İlk etapta inşallah bunu başardık. Hayırseverlerimize buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, önümüzdeki süreçte uygulamamızın devamı gelecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumalar Dağı'ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER Kumalar Dağı'ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi ...
Afyonkarahisar’da yoğun sıcaktan sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yoğun sıcaktan sokaklar boş kaldı
EBA’ya en çok kullanan öğrenciler ödüllendirildi EBA’ya giren öğrenciler madalyayla ödüllendirildi
YEREL HABERLER EBA’ya en çok kullanan öğrenciler ...
Şuhut'ta berber ve kuaförlere korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Şuhut'ta berber ve kuaförlere korona virüs denetimi
Afyonkarahisar'da 31 gölete 208 bin 500 balık salındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 31 gölete 208 bin 500 balık salındı
Çocukların bayramlıkları Kızılay’dan Evde kalan çocukların kıyafetlerini aileleri seçti
YEREL HABERLER Çocukların bayramlıkları Kızılay’dan Evde kalan ...
Vakıflar Haftası kapsamında yardım dağıtımı
YEREL HABERLER Vakıflar Haftası kapsamında yardım dağıtımı
İl Genel Meclisi yöneticileri Emirdağ’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi yöneticileri Emirdağ’da ...
Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi
YEREL HABERLER Gölde yakalanan kaçak ağ imha edildi
Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1'i ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1'i ölü, 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X