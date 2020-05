Gastronomi şehrinin dikkat çeken Ramazan sofrası Afyonkarahisar’da Ramazan sofraları hem göze hem de damaklara hitap ediyor Ana yemek olarak ilk sırayı dana tandır, tatlılarda ise coğrafi işaret tescilli manda kaymaklı ekmek kadayıfı dikkat çekiyor

Gastronomi şehri Afyonkarahisar’da Ramazan ayında iftar sofralarında ana yemek olarak ilk sırayı dana tandır alırken, tatlılarda ise coğrafi işaret tescilli manda kaymaklı ekmek kadayıfı dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar’da özenle hazırlanan Ramazan sofraları hem göze hem de damaklara hitap ediyor. 600’den fazla yemek seçeneğiyle dikkat çeken kentte Ramazan sofralarının vazgeçilmez yiyecekleri olan Afyon kebabı ve dana tandır dikkat çekiyor. Dünyada gastronomi alanında 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar’da yöresel yemekler ramazan sofraları için özenle hazırlanıp servis ediliyor.



Afyon mutfağı et ve tahıllara dayanıyor

Uzun yıllardır Afyonkarahisar’da aşçılık yapan ve Afyonkarahisar’ın yöresel yemekleriyle yakından ilgilenen Bayram Ekin yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da yöresel yemeklerin et ve tahıl ağırlıklı olduğunu söyledi. Ekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çiçek bamya yemeği Afyonkarahisar’da çok tüketilen yemeklerdendir. Dana tandır Afyonkarahisar’da vazgeçilmez yemeklerden bir tanesidir. Genelde tüm ramazan sofralarında bulunur. Afyon salatası, çullama köfte ve göce tarhanası gerçekten vazgeçilmezlerimizdir. Sulu köftemiz de yine eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor. Daha sayamadığımız yüzlerce yemeğimiz var.”



Afyon kebabı yüzde 100 dana etinden yapılıyor

Afyon kebabının da Ramazan sofralarında büyük önem arz ettiğini kaydeden Ekin şöyle devam etti: “Yüzde 100 dana etinden yapılıyor. Pide et suyu ile ıslatılıyor sonrasında et pidenin üzerine bırakılarak servis ediliyor. Yanında tabi ki süzme yoğurt kullanıp, domates biber ile servis ediyoruz.”



Manda kaymaklı ekmek kadayıfı vazgeçilmez

Manda kaymaklı ekmek kadayıfının tatlı severler için vazgeçilmez olduğunu belirten Ekin: “Tescil almış bir tatlımızdır. Üzerine bırakılan manda kaymağıyla da eşsiz lezzete kavuşur. Yine bu tatlıyı Afyonkarahisar’a gelenler burada tadına bakıyor sonra da tanıdıklarının da tadına bakması için paket yaptırıp memleketlerine götürüyorlar” diye konuştu.



Oldukça mütevazi bir mutfağa sahibiz

Afyonkarahisar mutfağının her aile bütçesine uygun olduğunu aktaran Ekin: “Bizim mutfağımız tahıllara dayalı. Düğü, bulgur bütün evlerde mevcut bu ürünler. Düşük maliyetle olan ürünlerdir. O yüzden biz şuan köfteleri dahi yarı kıyma yarı düğü ile yapıyoruz. Bizim mutfağımız çok mütevazidir. Herkes rahatlıkla evinde bu yemekleri hazırlayabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.