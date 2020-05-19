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Şuhut'ta 19 Mayıs konvoyu

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy halinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Şuhut'ta 19 Mayıs konvoyu

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy halinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi öncülüğünde araçlarında Türk bayraklarıyla süsleyen ekipler daha sonra konvoy eşliğinde mahalle ve caddelerde tur atarak vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Vatandaşların sevgi seli ile karşıladığı ekipler 7'den 70'e herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Ayrıca düzenlenen konvoya Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katılım sağladı.

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