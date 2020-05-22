Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla buluştu

Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1420 yaş gurubu geçler 11.0015.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkarak arkadaşlarıyla buluştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da gençler ikinci kez sokağa çıktı. Kentin en işlek caddelerinde arkadaşlarıyla buluşan gençler, maskelerini takarak sokağa çıkmanın tadını çıkardı. Gençler bayram öncesi son kez sokağa çıkarken, bazı gençlerin ise alışveriş yaptıkları gözlendi. Gençlerin kentte hakim olan yağışlı havaya aldırış etmeden kendileri için ayrılan 4 saatlik süreyi dolu dolu geçirdikleri gözlendi.

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