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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla buluştu

İHA

Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1420 yaş gurubu geçler 11.0015.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkarak arkadaşlarıyla buluştu.

Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla buluştu

Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1420 yaş gurubu geçler 11.0015.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıkarak arkadaşlarıyla buluştu.
Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da gençler ikinci kez sokağa çıktı. Kentin en işlek caddelerinde arkadaşlarıyla buluşan gençler, maskelerini takarak sokağa çıkmanın tadını çıkardı. Gençler bayram öncesi son kez sokağa çıkarken, bazı gençlerin ise alışveriş yaptıkları gözlendi. Gençlerin kentte hakim olan yağışlı havaya aldırış etmeden kendileri için ayrılan 4 saatlik süreyi dolu dolu geçirdikleri gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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