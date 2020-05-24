Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor” “Sokağa çıkma yasağına uyma oranı çok yüksek” Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Afyonkarahisar’da yol uygulamasına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor” “Sokağa çıkma yasağına uyma oranı çok yüksek” Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Afyonkarahisar’da yol uygulamasına katıldı

İHA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor” “Sokağa çıkma yasağına uyma oranı çok yüksek” Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Afyonkarahisar’da yol uygulamasına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar’daki uygulama noktasında uygulamaya katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Aktaş burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde vatandaşların yasağa uyma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Aktaş, “Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor” dedi.
AfyonkarahisarAnkara Karayolu Susuz Kavşağında bulunan jandarma uygulama noktasında uygulamaya katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktraş, jandarma ekiplerinin ve vatandaşların bayramını kutladı. Aktaş, beraberinde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile birlikte değerlendirmelerde bulundu
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan karar üzerine millet olarak evlerde olunduğunu vurguladı. Gerek emniyet teşkilatı, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu kaydeden Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, korona virüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinde başında. İnşallah milletin bu noktada göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle korona virüsle mücadeleyi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle başarıyla sürdüreceğiz" dedi.
Bir basın mensubunun "Tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı ülke genelinde yasağa uyma oranları nasıldı" sorusuna Aktaş, “Çok yüksek hemen hemen istisnası yok gibi. Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor. Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabi uymayanlar da oldu çok istisnai de olsa onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü. Dediğim gibi büyük bir ciddiyetle büyük bir hassasiyet ve özveriyle milletimiz bu tedbirleri uyguluyorlar. İnşallah bu hassasiyeti devam ettirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle korona virüsle mücadele noktasında dünyaya şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da en örnek uygulamayı göstereceğiz” diye cevap verdi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Mustafa Tutulmaz da Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını söyledi. Ülkenin ve dünyanın korona virüs sıkıntısıyla baş başa kaldığını belirten Tutulmaz, "Şükür dünyada bunun mücadelesini en iyi veren ülkelerden biri olduk. Bundan dolayı da ne kadar şükretsek azdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı
YEREL HABERLER Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma ...
Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri drone ile denetim yaptı
YEREL HABERLER Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri drone ile ...
Polise kürekle saldırdı
YEREL HABERLER Polise kürekle saldırdı
Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'daki tarım arazileri dondan büyük zarar gördü Eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı İhsaniye ilçesinde geniş bir bitki çeşitliliğini olumsuz etkilendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki tarım arazileri dondan büyük ...
Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu veda ziyaretinde
YEREL HABERLER Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu veda ...
Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi Sürücüleri kurallar konusunda uyaran Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, görevlilere de kurallara uymayanlara taviz verilmemesi istedi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde ...
Afyonkarahisar’da ekmekler evlere kadar ulaştırıldı Kızılay ücretsiz ekmek dağıttı Sokağa çıkamayanların ekmekleri Kızılay'dan
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ekmekler evlere kadar ...
Afyonkarahisar'da tarım arazilerini don vurdu Eksi 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı patates ve fasulye gibi tarım alanlarında zarara yol açtı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tarım arazilerini don vurdu Eksi 2 ...
Afyonkarahisar’da ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı Yasağın başlamasıyla arabası çalışmayan vatandaş iterek uzaklaştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ilk kez uygulanan sokağa çıkma ...
Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda alışveriş yoğunluğu Afyonkarahisar’da vatandaşları pazarcılarla birlikte sağanak yağmur karşıladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına saatler kala pazarlarda ...
Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Bayram öncesi sokağa çıkan gençler arkadaşlarıyla ...
Afyonkarahisar’ın tescilli tatlısına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’ın tescilli tatlısına yoğun ilgi
Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda geçirecek Özel odalı kaplıcalar Afyonlulara kapılarını açtı
YEREL HABERLER Afyonlular sokağa çıkma yasağını apart kaplıcalarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X