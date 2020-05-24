Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yüksek kesimlerinde bulunan Kumalar Dağı ve etrafı beyaza büründü. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı.

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