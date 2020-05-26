Afyonkarahisar’da bayram coşkusu balkonlara taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da bayram coşkusu balkonlara taşındı

İHA

Afyonkarahisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.

Afyonkarahisar’da bayram coşkusu balkonlara taşındı

Afyonkarahisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.
Afyonkarahisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nda düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu. Belediye, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "müzikli animasyon" ekipleriyle kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, boş kalan sokaklarda kutlama etkinlikleri düzenleyerek vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı.

Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi
Evlerinde kalan vatandaşlara Ramazan Bayramı'na özel sürprizler hazırlandı, şarkılar söylendi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla bayram coşkusunu vatandaşların evine götüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şehrin dört bir tarafında oluşturduğu konvoylarla büyük ilgi gördü.

Gün boyu mahalleler gezildi
Seslendirilen şarkılara 7'den 70'e herkes balkonlardan eşlik etti. Çocuklar içinse balkonlardan sarkıtılan sepetlerin içine hediyeler bırakıldı. Bayraklar ve balonlarla süslenen araçlara büyük ilgi gösteren vatandaşlar bayram coşkusu yaşadı. Ekip, konvoy ile birlikte mahalleleri gün boyunca gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de çeşitli ikramlarda bulundu. Mahallerinde evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar etkinliği cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte tempo tuttu.

“Bayram havasını evlere taşıdık”
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, evlerinden çıkamayan Afyonkarahisar halkına bahar havası yaşattıklarını söyledi. Etkinlikte 30 kişilik ekibin görev aldığını dile getiren Akar, şöyle konuştu:
"Caddeler bugün boş maalesef. Biran önce bu salgının ülkemizden gitmesi bütün Türkiye'de 'evde kal' kampanyasına destek veriliyor. İnşallah, yakında amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Son istatistiklerde bunu gösteriyor. İnsanlarımız evlerinde kaldığı süreçte de Afyonkarahisar Belediyesi olarak böyle bir eğlence etkinliği düzenledik. Müzikli animasyon ekiplerimiz mahallerdeki küçük çocuklarımızı sevindiriyor. Onlara, çikolata, gofret ve boyama kitapları hediye ediyor."
Akar, zor günlerin dayanışma ile aşılacağını belirterek, devletmillet işbirliğiyle bu salgına karşı sendelemeden mücadele edildiğini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaş 'Alo' diyor, belediye yardıma koşuyor İscehisar Belediye Başkanı Şahin; "Vefa ekibimiz gönüllere dokunuyor”
YEREL HABERLER Vatandaş 'Alo' diyor, belediye yardıma ...
İscehisar Kaymakamı Kapar kamu personelinin bayramını kutladı
YEREL HABERLER İscehisar Kaymakamı Kapar kamu personelinin bayramını ...
İscehisar TOKİ kuraları çekiliyor TOKİ vatandaşın yüzünü güldürecek
YEREL HABERLER İscehisar TOKİ kuraları çekiliyor TOKİ vatandaşın ...
Şuhut'ta okulunu ve öğrencilerini özleyen Mehmet öğretmenden anlamlı film
YEREL HABERLER Şuhut'ta okulunu ve öğrencilerini özleyen Mehmet ...
Hatice nine 90'ncı yaş gününü Vefa Sosyal Destek grubu ile kutladı
YEREL HABERLER Hatice nine 90'ncı yaş gününü Vefa Sosyal Destek ...
Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği
YEREL HABERLER Bakıma muhtaç bireylere özel bayram etkinliği
Şuhut'ta silahlar konuştu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şuhut'ta silahlar konuştu: 1 yaralı
Arıcılar bayram mesaisinde Arıcı Süleyman Kırıcı: "Herkes evinde bayram kutluyor, biz arıların yanında çalışıyoruz” Arıcı Erdoğan Yıldız: "Arılarımızı geliştirip, güçlendirdikten sonra bal akımının daha iyi olduğu bölgelere gideceğiz”
YEREL HABERLER Arıcılar bayram mesaisinde Arıcı Süleyman ...
Çiftlikte alkol alan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çiftlikte alkol alan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ...
Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Mayıs ayında kar sürprizi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor” “Sokağa çıkma yasağına uyma oranı çok yüksek” Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Afyonkarahisar’da yol uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Milletimiz çok büyük bir ...
Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı
YEREL HABERLER Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma ...
Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri drone ile denetim yaptı
YEREL HABERLER Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri drone ile ...
Polise kürekle saldırdı
YEREL HABERLER Polise kürekle saldırdı
Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X