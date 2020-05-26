Afyonkarahisar’da Vefa Destek Grubu ekipleri bayramın 3’üncü günü de ekmek dağıttı

Arife günü itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlatılan Afyonkarahisar’da bayram boyunca evinden çıkamayan vatandaşlara, Vefa Destek Grubu koordinasyonunda Türk Kızılayı gönüllü ekipleri tarafından ekmek, maske, dezenfektan ve çocuklar için kek ile süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede gönüllü ekipler Ramazan Bayramı boyunca evinden çıkamayan vatandaşlara ekmek dağıttı. Çocuklar için de kek ve süt dağıtan ekipler 3 günde 5 binin üzerinde ekmeği vatandaşlara ulaştırdı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yakın, yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Yakın şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız ‘Covid19’ nedeniyle 4 gün boyunca bayramda dışarıya çıkamıyorlar. Afyon Valiliği bünyesinde oluşturulan vefa grubu üyesi olarak Kızılay Derneği de sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bayramın ilk gününden itibaren hatta arife günü de dahil ekmek dağıtımımızı yaptık. Dışarıya çıkamayan, ihtiyacı olan, ekmek temin edemeyen vatandaşlarımızın Afyon’umuzun değişik mahallerinde ekmek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Maskesi olmayanlara maske dağıtıyoruz. Yine çocuklara da süt ve gofret hediyemiz oldu.”

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