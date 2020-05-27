Çocuklar bir kez daha sokaklarda Bayram süresince evden çıkamayan aileler çocuklarla birlikte kendini caddelere attı

Afyonkarahisar’da 3. kez sokağa çıkan 014 yaş gurubu çocuklar bir yandan parkta oynamanın tadını çıkartırken, diğer yandan bayram boyunca sokağa çıkamayan aileleri ile birlikte çarşıpazar gezdiler.

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulanan 014 yaş gurubu çocuklar, bugün kendilerine verilen 11.0015.00 saatleri arasındaki izinle, 3. kez hava aldılar. Bayram süresince aileleriyle birlikte sürekli evde bulunan küçük çocuklar yine arkadaşlarıyla birlikte parkta oynamanın tadını çıkardı. Bazı çocuklar ise anne ve babalarıyla çarşıpazar gezerken, yaşları biraz daha büyük olanlar ise arkadaşlarıyla buluşup Afyonkarahisar sokaklarını gezdiler.

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