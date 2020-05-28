Şuhut'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde yol çalışmaları devam ediyor.
Şuhut İl Genel Meclis Üyesi Umut Eroğlu, Çakırözü köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların tüm köylerde devam edeceğini aktaran Eroğlu, hizmet noktasında sınır tanımadıklarını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.