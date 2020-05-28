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Haşhaş çiçeklerinden görsel şölen Sandıklıdaki haşhaş tarlaları mor ve beyaz renklere büründü

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve köylerindeki ovalarda açan mor, beyaz renkli haşhaşlar tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.

Haşhaş çiçeklerinden görsel şölen Sandıklıdaki haşhaş tarlaları mor ve beyaz renklere büründü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi ve köylerindeki ovalarda açan mor, beyaz renkli haşhaşlar tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.
Türkiye’nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Sandıklı’da Mayıs ayında çiçek açan haşhaşlar yoldan geçen fotoğrafçılarında uğrak yeri oluyor. Kozmatik, tıp ve yemeklik gibi birçok alanlarda kullanılan haşhaş yağı ile de sofralarda damakları şenlendiriyor. İlçeye bağlı Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar, “Gelir kaynaklarımızın arasında çiftçilik yapıyoruz, yöremize özgü haşhaşlardan mor çiçek açan haşhaş siyah, beyaz ve sarı tohumlu olan haşhaşlarda beyaz renkte çiçek açar. Bölgemize özgü olan bu haşhaş bitkisi yılın Nisan, Mayıs aylarında doğaya güzel bir görüntü yapar. İnsanlar beyaz ve mor çiçekler arasında fotoğraf çektirirler güzel bir görüntü verir doğaya. Bu bitki çiçeği açtıktan sonra kapsül yapmaya başlar. Zamanla bu kapsül olgunlaşır ve hasayı yapılır. Haşhaşın kapsülünü devlete, tohumlarını da tüccarlara satıyoruz. Bölge olarak Sandıklı’nın her sene ekim kotası 28 bin dekardır. Bunun tamamı, ekilmiyor aşağı yukarı 23 bin dekar alanda ekim yapılıyor. Haşhaş aşama aşama oluşuyor. Bu zamanlarda doğaya çok güzel bir görüntü oluşturur. Haziran’ın sonuna doğru kapsüller olgunlaşır ve sararmaya başlar. Temmuz’un 20’inden sonra kırımları başlar. Kırım sonunda makinalar ile haşhaş ve kapsül ayrılır. Sezon sonunda kapsülünü Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ederiz. Haşhaşı da kendimiz tüccara satıyoruz. Geçen yıl kilogramı 12 liradan başladı 18 liraya kadar çıktı. Yılın son aylarına doğru da 20 lira oldu” dedi.
Bakım ve iklim şartları ile haşhaş üretiminde verimliliğin değişiklikler gösterdiğini ifade eden Bayar, “Haşhaş çok ayrı bir bitki her yıl aynı verimi alamıyorsunuz. Hava ve iklim ile alakalı, sulama ile alakalı, bakım ile alakalı olarak verimleri değişiyor. Kırsal kesimlerde biraz verim düşük, sulak alanlarda ise daha yüksek verim alınıyor. Arpa, buğday gibi bitkilere nazaran haşhaşın ekonomik getirisi daha iyi. Bunun içindeki haşhaşı yemek için, yağ için kullanılıyor. Kapsülü ise morfin olduğu için tıp alanında kullanılıyor” dedi.

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