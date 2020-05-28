Afyonkarahisar’da 1 milyondan fazla maske ücretsiz dağıtıldı

Afyonkarahisar Valiliği, bu zamana kadar il genelindeki tüm eczanelerden vatandaşa dağıtılan maske sayısını 1 milyon 183 bin olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği Covid19 salgınıyla ilgili mücadele kapsamında Afyonkarahisar’da ücretsiz binlerce maske dağıtıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, il merkezinde bulunan eczanelerin yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda da maske dağıtıldığı belirtildi. Bugüne kadar 1 milyon 183 bin adet ücretsiz maske dağıtımının yapıldığını belirtilen açıklamada, maske dağıtımına ücretsiz olarak eczanelerde devam edildiği kaydedildi.

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