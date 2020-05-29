Başkan Koyuncu’dan Emniyet Müdürü Temiz’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Koyuncu’dan Emniyet Müdürü Temiz’e ziyaret

İHA

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Başkan Koyuncu’dan Emniyet Müdürü Temiz’e ziyaret

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Geçtiğimiz aylarda görevlerine yeni atanan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’i ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’yü makamında ziyaret eden Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin hayırlı olsun temennisinde bulundu. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, hem emniyet Müdürü Ali Temiz ile hem de Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Emirdağ’ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile görülmesi gereken bir ilçe olduğunu belirten Başkan Koyuncu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde ve polis teşkilatı ile iç içe çalıştıklarını söyledi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ise ziyaretinden dolayı Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya ve Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin’e teşekkür ederek, Afyonkarahisar’ın huzur ve güvenliği için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.
Başkan Koyuncu, topak ev hediye etti
Başkanlar daha sonra Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’yü de ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ziyaret anısına ilçenin simgesi olan topak evin maketini hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haşhaş çiçeklerine arıcılardan yoğun ilgi Haşhaş çiçeğinden elde edilen polen yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Haşhaş çiçeklerine arıcılardan yoğun ilgi Haşhaş ...
Şuhut merkezde yağmur, Kuma Yaylası'nda ise kar yağışı etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Şuhut merkezde yağmur, Kuma Yaylası'nda ise kar ...
Afyonkarahisar’da Cuma namazı hazırlıkları tamamlandı İl Müftülüğünce kent merkezinde 95 cami namaz kılınabilecek nokta olarak belirlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Cuma namazı hazırlıkları ...
Afyonkarahisar’da 1 milyondan fazla maske ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 1 milyondan fazla maske ücretsiz ...
Meteoroloji yağışlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji yağışlara karşı uyardı
Haşhaş çiçeklerinden görsel şölen Sandıklıdaki haşhaş tarlaları mor ve beyaz renklere büründü
YEREL HABERLER Haşhaş çiçeklerinden görsel şölen Sandıklıdaki haşhaş ...
Şuhut'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Şuhut'ta köy yollarında çalışmalar devam ediyor
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’ten Vefa ekibine ziyaret
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’ten Vefa ekibine ...
Sandıklı ilçesinin caddeleri köpüklü suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Sandıklı ilçesinin caddeleri köpüklü suyla yıkanıyor
Belediyede sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaşma
YEREL HABERLER Belediyede sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaşma
Çocuklar bir kez daha sokaklarda Bayram süresince evden çıkamayan aileler çocuklarla birlikte kendini caddelere attı
YEREL HABERLER Çocuklar bir kez daha sokaklarda Bayram süresince ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X