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Meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldılar Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak meydanda namaz kıldı

İHA

Meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldılar Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak meydanda namaz kıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde vatandaşlar, meydanda saf tutup Cuma Namazını kıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesinde Covid19 salgını sebebiyle ilçe halka caminin yanında bulunan meydanda Cuma Namazı İlçe Müftüsü Mehmet Akarslan tarafından kıldırıldı. Uzun süredir kılınamayan Cuma Namazı, meydanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak kılındı. Namaz için meydan İhsaniye Belediyesi tarafından daha önce dezenfekte edildi ve namaza gelen vatandaşların ateşleri ölçülerek el dezenfektanları yapıldı. Cuma Namazı ise drone ile havadan da görüntülendi.

"Namazımızı idrak ettik çok mutluyuz"
İhsaniye ilçe Müftüsü Mehmet Akarslan, namazın ardından konuşma yaparak, "13 Mart Cuma yine bu camide hasbelkader ilçe müftüsü olarak cuma namazını kıldırmıştık. Allah nasip etti bugün 29 Mayıs tekrar cuma namazını cemaatle kılınması serbest olması nedeniyle caminin dışarısında düzenlenen alanda cuma namazını kıldık. Bu alanın temizlenmesinde, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Sevinçliyiz, mutluyuz"
Uzun süre sonra namaz kılan vatandaşlardan olan Arif Ulu ise, "Uzun süre sonra tekrar cuma namazını kıldık mutluyuz. İnşallah biran önce bu salgın biter ve bütün namazlarımızı camilerde kılmaya tekrar başlarız" dedi.

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