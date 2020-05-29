Cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan C Tipi Cezaevi’nde firar eden bir şahıs, ekiplerin çalışmasıyla aynı gün içerisinde Eber Gölü sazlıkları yakınların yakalandı.

Bolvadin C Tipi Cezaevi’nde ceza infaz koruma memurları yaptıkları sayım sırasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan tutuklu bulunan S.A. isimli şahıs firar ettiğini fark etti. Yapılan araştırmalar neticesinde; S.A. isimli tutuklunun çatıya çıkarak garaj kenarında bulunan duvardan atlayarak cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından teyakkuza geçilerek yollar kapatıldı. Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen ortak operasyon neticesinde, firari şahsın Eber Gölü Sazlıkları yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Bölge çembere alınarak, arazide geniş çaplı yapılan aramanın ardından şahıs yakalandı.

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