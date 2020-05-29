Çanakkale’ye atanan Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu cemaatten helallik istedi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale İl Müftülüğüne atanması nedeniyle kıldırdığı Cuma namazında cemaatle vedalaştı.

Corona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar cami maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı. Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da imaret camisinde Cuma namazını kıldırdı. Yakın zaman önce Çanakkale müftülüğüne tayini çıkan kabukçu hoca hutbede cemaate veda ederek helallik istedi. Müftü Kabukçu, “Afyonkarahisar’da çok anlamlı ve güzel günler geçirdim. Hep birlikte el ele verdik güzel hizmetler yapmaya çalıştık. Güzel bir söz vardır, ‘Çalıştığınız, görev yaptığınız yeri memleket olarak, eviniz olarak görmezseniz, hiçbir şey yapamazsınız’ diyorlar. Biz Afyonkarahisar’ı evimiz olarak gördük ve öyle hizmet etmeye çalıştık.”dedi.

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