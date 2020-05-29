Uzmanlardan doğru beslenme yöntemleri

Evde kalınan süre zarfında fazla yemek yemek ve aşırı tatlı tüketmek, sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi uzmanları beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi konusunda uyardı. Diyetisyen Elif Çoşgun beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Çoşgun: “Gün içinde daha çok yemek yer olduk metabolizmamız iyice şaşırdı. Beslenme düzeninde kişiye göre günlük 5 yada 6 öğün yeterli olacaktır. Ana öğünlerde özellikle yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duralım. Yağsız et, tavuk, balık, sebze ve kuru baklagillerden oluşan bir beslenme planı hazırlayalım. Akşam yemeklerini kahvaltı ve öğlen yemeğinden daha hafif tutalım. Kahvaltıda poğaça, börek, kızartma simit gibi besinler yerine bizi hem tok tutacak hemde besleyici olan yumurta peynir tam buğday ekmek gibi sağlıklı besinlerden yana kullanalım. Yaz geliyor havalar iyice ısındı, giderek artan hava sıcaklığından dolayı su ihtiyacımız daha da arttı günlük su tüketimimizi 2,5 litrenin altına düşürmeyelim. Ve tabi ki uygun ortamımız varsa günde mutlaka 1 saat yürüyüşe veya harekete yer vermeyi unutmayın. Eğer çok fazla kilo aldıysak vakit kaybetmeden bir uzmandan yardım alabilirsiniz” dedi.

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