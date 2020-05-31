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Döğer Belediye Başkanı Demirel: "Covid-19 sağlık taraması şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı olarak yaptırılmıştır"

İHA

Döğer Belediye Başkanı Demirel: "Covid-19 sağlık taraması şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı olarak yaptırılmıştır"

Afyonkarahisar’ın Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, beldede yaptırdığı Covid19 taraması ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Demirel yaptığı yazılı açıklamada, "Covid19 ile ilgili beldemizde vaka sayısı bir kişide olması nedeni ile İhsaniye Kaymakamımız bilgisi dahilinde İl Sağlık Müdürlüğünden beldede tarama talebimiz oldu. Bu talep doğrultusunda gelen dört sağlık ekip ve belediye personelimiz ile beldede vatandaşların sağlık taraması yapıldı. Durum böyle iken Afyonkarahisar basınında yer alan 'Afyonkarahisar'da her şey normalleşirken o kasabada neden Covid19 taraması yapıldı.' Talihsiz yayınlanan haberi üzülerek okudum. Kasabamızda korona virüs Covid19 sağlık taraması iyi niyetli olarak ve vatandaşlarımızın kurallara uyarak daha rahat hareket edebilmeleri amacıyla, tamamen halis niyetle Döğer Belediye Başkanı olarak şahsi talebim üzerine tedbir amaçlı olarak yaptırılmıştır. Sağlık taraması sonucunda vatandaşlarımızın maskesiz dışarı çıkmamaları, sosyal mesafeyi korumaları, birbirlerine ev ziyaretlerine gitmemeleri ve kurallara uymaları hususunda daha hassas davranmaları gerekmekte olduğu tavsiye edilerek, şu an için kasabamızda sıkıntılı bir durum ve karantina söz konusu olmadığı hususu da vatandaşlarımıza ilanen duyurulmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve bilgi kirliliğinin önlenmesi açısından bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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