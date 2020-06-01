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Yasağın kalkmasıyla soluğu çorbacılarda aldılar Lokantalar kurallara uyarak 2 ayın ardından yeniden kapılarını açtı

İHA

Afyonkarahisar'da Covid19 nedeniyle kapalı olan lokantaların açılmasıyla birlikte kentte vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu çorbacıda aldı.

Yasağın kalkmasıyla soluğu çorbacılarda aldılar Lokantalar kurallara uyarak 2 ayın ardından yeniden kapılarını açtı

Afyonkarahisar’da Covid19 nedeniyle kapalı olan lokantaların açılmasıyla birlikte kentte vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu çorbacıda aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalle süreci kapsamında Afyonkarahisar’da lokantalar, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler sabahın erken saatlerinde 2 aylık aranın ardından tekrar açıldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen çorbacılar oldu. Kentin en işlek caddesi Uzunçarşı’da bulunan lokantanın faaliyetine başlamasıyla hem esnaf, hem vatandaş özellikli işkembe, kellepaça ve keşkek yemek için gelen vatandaşlar lokantaya maskeleriyle birlikte alındı. masalarda 1,5 kuralının uygulandığı görülürken, görevliler tarafından masada bulanan tuzluklar dezenfekte edildi. Lokanta görevlileri de eldiven ve maske ile hizmet verirken, hijyen kurallarının da titizlikle uygulandığı gözlendi.
“Vatandaşlar çorba, paça ve keşkeği özlemiş”
Tarihi lokantanın 4. Kuşak temsilcisi Metin Pancar vatandaşların bugün itibariyle yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bugün sabah itibariyle lokantamızı açtık, masalar arası mesafemizi bıraktık ve devletimizin koyduğu tüm kurallara uyuyoruz. Gerekli bütün önlemlerimizi aldık, tüm tedbirlerimizi uyguladık. Allah’ın izniyle bu şekilde devem edeceğiz. Yaklaşık 60 gündür kapalıydık. Çoğu esnaf iş yapamadı, bizde öyle ama bugün açtık Allah’ın izniyle daha iyi olacak, daha güzel olacak temennimiz bu yönde. Vatandaşlar özlemişler, bizim çorbamızı, paçamızı, keşkeğimizi, yöresel yemekleri. Buradan paket alıyorlar yada burada yiyorlar. Bugün talep yoğundu, güzeldi. Masalar arası 1,5 metre mesafelerimizi bıraktık biz. Dezenfektanlarımız burada, müşteri kalktığı anda tuzluk, karabiberlikler dezenfektanlarla siliniyor ve ekmekler tek kullanımlık şeklinde veriliyor.

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