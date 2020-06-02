Şehit Yasin Çubuk, şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı

Iğdır'da, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk, şehadetinin yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı duaya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Kaymakamı Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, askeri sivil erkanın yanı sıra Şehit J. Tğm. Şafak Evran ve Şehit J. Uzm Çvş. Nurullah Oymak’ın ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.