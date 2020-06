O anne ve anneanne tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini geri dönüşüm alanının yanına bırakan anne ile anneanne ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayın kamuoyunda infial uyandırmasının ardından anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulunmuştu. Başlatılan çalışma ile 3 günlük bebeği sokağa bıraktığı tespit edilen anne ve anneannesi gözaltına alınmıştı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan anne İ.Y. (25) ile anneanne A.T. olayın infial uyandırmasının ardından yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.



Ne olmuştu

İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirmişti. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T.'yi kısa sürede yakalayarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Tutuklandılar

Olayın kamuoyunda infial uyandırmasının ardından anne ile anneanne ekipler tarafından yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Bebek ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

