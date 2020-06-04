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Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı Bebeği geri dönüşüme bırakan anne ve anneanne güvenlik kameralarına yakalandı

İHA

Afyonkarahisar'da annesi tarafından geri dönüşüm noktasına bırakılan 3 günlük bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı Bebeği geri dönüşüme bırakan anne ve anneanne güvenlik kameralarına yakalandı

Afyonkarahisar’da annesi tarafından geri dönüşüm noktasına bırakılan 3 günlük bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini geri döşüm kutularının olduğu yere bırakıp terk eden İlkay Y. ve anneanne Ayşe T. tutuklanmıştı. Anne ve anneannenin savcılıktaki ifadelerinde, “Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi bir birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların vereceği tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim" dedikleri öğrenilirken anne ve anneanne, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Anne ve anneanne güvenlik kamerasına yakalandı
Öte yandan İlkay Y. ile Ayşe T., olay günü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, ara sokaktan önce Ayşe T.’nin yürüyerek çıktığı kısa süre sonra da İlkay Y.’nin karnını tutarak annesinin peşinden gittiği görüldü.
Annenin ve anneannenin tutuklanmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım servisinde tedavi gören kız bebek ve İlkay Y.’ye ait bir çocuk daha Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayın geçmişi
İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirmişti. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İlkay Y. (25) ile anneannesi Ayşe T. olduğunu belirledi. Polis, İlkay Y. ile Ayşe T.’nin kısa sürede yakalayarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından daha sonra tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

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