Afyonkarahisar'da silahlı çatışma: 1 ölü Hayatını kaydeden Muhammed Koca: “Ben onuruma fiyat biçmem”

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi.



Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi Aşağı Dolavı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan iki aile arasında kavga çıktı. Olayın büyümesiyle birlikte kavga çatışmaya dönüştü. Çatışmada Muhammed Koca (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma sevk edildi. Koca'yı vuran zanlının ismi açıklanmazken jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan hayatını kaybeden Koca'nın sosyal medya hesabından "Varsın hayat yalakalara şans tanısın. Ben onuruma fiyat biçmem. Yaşadığım kadar daha yaşasam, asla tüküreceğim eli öpmem.” paylaşımı dikkat çekti.

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