Vali Tutulmaz, don vuran ekin yerlerini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut'ta aşırı soğuklardan dolayı meydana gelen don olayı dolayısıyla tarım işçilerini ziyaret ederek zarar gören mahsulleri yerinde inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut'ta tarım alanlarında çalışmalarını sürdüren tarım işçileri ile biraraya gelerek geçtiğimiz günlerde aşırı soğuklardan dolayı meydana gelen don olayı dolayısıyla zarar gören mahsulleri yerinde inceledi. Vali Tutulmaz, tarım işçileri ile beraber bir süre ayaküstü hasbihal ederek sorunlarını dinledi. Don dolayısıyla tarım arazilerinde mahsuller de meydana gelen don nedeni ile gerekli çalışmaların devam ettiğini aktardı.

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