Şuhut'ta iki otomobil çapıştı Kazadan yara almadan kurtuldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuhut'ta iki otomobil çapıştı Kazadan yara almadan kurtuldular

İHA

Şuhut'ta iki otomobil çapıştı Kazadan yara almadan kurtuldular

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Kaza, ŞuhutSanayi Sitesi yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşı merkezinden sanayi sitesine doğru seyir halinde ilerleyen Hasan Dönmez idaresindeki 07 SY 539 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 03 ABF 336 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların trafik ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ...
Türkiye’de kamu binaları arasında ilk yeşil bina sertifikasını Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası aldı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası “Yeşil bina” seçildi
YEREL HABERLER Türkiye’de kamu binaları arasında ilk yeşil bina ...
Kaplıcaların korona virüs denetlemeleri başladı
YEREL HABERLER Kaplıcaların korona virüs denetlemeleri başladı
Afyon Kocatepe Üniversitesi nesli tükenmekte olan bitki türlerini gözlemleyecek Afyonkarahisar’ın Doğal Yaşamı AKÜ Koordinatörlüğünde gözlemlenecek
YEREL HABERLER Afyon Kocatepe Üniversitesi nesli tükenmekte olan ...
Parklara sosyal mesafe düzenlemesi
YEREL HABERLER Parklara sosyal mesafe düzenlemesi
Karantinada kaldığı öğrenci yurdundaki odaya para bıraktı
YEREL HABERLER Karantinada kaldığı öğrenci yurdundaki odaya para ...
Bahçede pet şişe ile yetiştirilen kenevir bitkisine jandarma baskını
YEREL HABERLER Bahçede pet şişe ile yetiştirilen kenevir bitkisine ...
İscehisar’da mermer ihracatı yeniden başladı Normalleşme süreci madenciyi sevindirdi
YEREL HABERLER İscehisar’da mermer ihracatı yeniden ...
İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER İscehisar’dan dünyaya ihraç ediliyor
Vali Tutulmaz, don vuran ekin yerlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, don vuran ekin yerlerini ziyaret etti
Şuhut'ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü
YEREL HABERLER Şuhut'ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe ...
Vali Tutulmaz, Keklik ve Yaban Koyunu Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Keklik ve Yaban Koyunu Üretim ...
Otomobil dereye yuvarlandı, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dereye yuvarlandı, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da silahlı çatışma: 1 ölü Hayatını kaydeden Muhammed Koca: “Ben onuruma fiyat biçmem”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da silahlı çatışma: 1 ölü Hayatını ...
Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı Bebeği geri dönüşüme bırakan anne ve anneanne güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına ...
Aracın gizli bölmesine saklanan uyuşturucu madde jandarmanın dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Aracın gizli bölmesine saklanan uyuşturucu madde ...
Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli oldu Normalleşme sürecinin ilk adımları bu şampiyonayla atılacak Afyonkarahisar MXGP’ye 3’üncü kez ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi belli ...
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil mermer fabrikasına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil mermer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X