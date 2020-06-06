Şuhut'ta iki otomobil çapıştı Kazadan yara almadan kurtuldular

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, ŞuhutSanayi Sitesi yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşı merkezinden sanayi sitesine doğru seyir halinde ilerleyen Hasan Dönmez idaresindeki 07 SY 539 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 03 ABF 336 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların trafik ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.