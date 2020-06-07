Vaka sayısının hızla arttığı beldede art arda uyarılar yapılıyor İzolasyon kurallarına uyulmazsa beldeye giriş ve çıkışlar kapatılacak Döğer - Afyonkarahisar seferleri iptal edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasında Covid19 vaka sayısının hızla artmasından sonra ilçede sıkı tedbirler alınmaya başladı.

Aktif vaka sayısını şuan itibari ile 22 olmasının ardından İhsaniye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Döğer beldesinden Afyonkarahisar'a yapılan minibüs seferleri de iptal edildi. Ayrıca kurulan pazar yerleri ve kıraathanelerde ikinci bir karara kadar kapatıldı. Korona virüs salgını nedeniyle bir vatandaşın vefat etmesi ve aktif vaka sayısının 22'lye kadar çıkması alınan tedbirleri daha da arttırdı ve belediye anonsundan sürekli vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, söz konusu izolasyon uygulama sürelerine uymaları yönünden uyarılar yapılarak, uymayan vatandaşlara ise gerek yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

"Vatandaşlar uyarılara aldırış etmezse beldeye giriş ve çıkışlar kapatılacak"

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu yaptığı açıklamada, "Döğer beldesinde vatandaşlara uyarılarda bulunan asker uğurlama törenleri,vatandaşlarımızın birbirlerine ziyaretlerde bulunmamalarını rica ediyorum ve dışarıdan gelen vatandaşlarımızın izolasyon işlemlerine uymalarını önemle rica ediyoruz. Jandarma ekiplerimiz kontrol amaçlı 24 saat uygulama yapmakta ve kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemleri uygulamaktadır.Alınan tedbirlere uyulmadığı takdirde beldeye giriş çıkışları kapatabiliriz diyerek vatandaşlarımız tedbirlere uysun ve izolasyon uygulamalarını aksatmasın" dedi.

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