Şuhut'ta panelvan tipi araç ile patpat çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde panelvan tipi araç ile 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Şuhut ilçesi AfyonkarahisarIsparta il yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaadilli Beldesi istikametinden Şuhut ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Abdullah Ü. (47) idaresindeki 03 ABT 719 plakalı panelvan tipi araç ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Mustafa Şahin (72) idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı, tarla yoluna girmek için yol üzerinde durakladığı esnada panelvan tipi araç, patpata çarptı. Kazada patpat sürücüsü Şahin ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Mustafa Şahin'i önce Şuhut Devlet Hastanesi'ne daha sonra hayati riski bulunduğu için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Şahin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.