Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kent merkezinde kaçak ve sahte içki üretimi yaparak piyasaya sattıkları değerlendirilen 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 143 adet çeşitli marka ve türlerde alkollü içecek ve 71 adet alkol yapımında kullanılan kit, ele geçirildi. Yakalan 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.