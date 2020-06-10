CHP İlçe Başkanı Korona virüsten hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yakalandığı Covid19 salgını sonrası hayatını kaybetti.
Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Başka rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenilen CHP İlçe Başkanı Üstün’ün Korona virüs (Covid19)’a bağlı solunum yetmezliğini nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.