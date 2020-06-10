Afyonkarahisar’da Motorize Tim göz açtırmıyor

Afyonkarahisar’da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri kent genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet Kurusıkı, 25,76 gram ESRAR maddesi, 37 adet tabanca fişeği, 4 adet Kartuş, 64 adet kurusıkı fişeği ve bir miktar kağıda emilimi sağlanmış bonzai maddesi ele geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.