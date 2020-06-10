Afyonkarahisar’da Motorize Tim göz açtırmıyor

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Afyonkarahisar’da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri kent genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet Kurusıkı, 25,76 gram ESRAR maddesi, 37 adet tabanca fişeği, 4 adet Kartuş, 64 adet kurusıkı fişeği ve bir miktar kağıda emilimi sağlanmış bonzai maddesi ele geçirdi.

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