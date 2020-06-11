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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar uyardı: Altın İğne Yöntemi ile genç görünmek mümkün

İHA

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Cildiye Uzmanı Uz. Dr. Ali Ertan Ercan, Altın İğne Radyo Frekansı tedavisi ile acısız, ağrısız ve ameliyatsız genç görünmenin mümkün olduğunu belirtti.

Uzmanlar uyardı: Altın İğne Yöntemi ile genç görünmek mümkün

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Cildiye Uzmanı Uz. Dr. Ali Ertan Ercan, Altın İğne Radyo Frekansı tedavisi ile acısız, ağrısız ve ameliyatsız genç görünmenin mümkün olduğunu belirtti.
Altın İğne (hibrid enerji) radyo frekans ile kombine tedavisi hakkında bilgi veren Özel Fuar Hastanesi Cildiye Uzmanı Uz. Dr. Ali Ertan Ercan, bu yöntemle 1015 yaş genç görünmenin mümkün olduğunu kaydetti. Ercan, “Acısız, ağrısız ve ameliyatsız genç görünmenin yolu artık Hibrid Radyo Frekans Sistemi ve Mikro İğne Yöntemi. Bu yöntemle 1015 yaş genç görünüm kazanmak mümkün. Yaşımız ilerledikçe cildimizde sarkmalar ve kırışıklıklar kaçınılmaz hale gelir. Oysa hep daha genç ve daha diri görünmek isteriz. Bu nedenle cildimize ameliyat, botoks ya da birtakım cerrahi işlemler yaptırmak zorunda kalırız. Acısız, ağrısız ve ameliyatsız gencecik bir cilde kavuşmak istiyorsanız Hibrid Radyo Frekans ile cildiniz 1015 yaş daha genç görünmesi mümkün. Radyo frekans dalgalarının cilt gençleştirme ve ciltteki kırışıklıkları tedavi etme amacıyla kullanılmasına Cilt Hibrid Radyo Frekans sistemi ve Mikro İğne Yöntemi denmektedir. Bu yöntem için cinsiyet sınırı bulunmamaktadır. Kadınlara ve erkeklere rahatlıkla uygulanan ve oldukça etkili olan ve kesin sonuç veren estetik operasyonlardan bir tanesidir” dedi.

“Oldukça rağbet gören bir yöntem”
Oldukça rağbet gören Hibrid Radyo Frekans ve Mikro İğne Yönteminin seansları hakkında bilgi veren Ercan, “ Seanslarımız yaşa, bölgeye ve istenen sonuca göre değişmektedir. Yaklaşık 48 seans sürmektedir. Bunun yanında tek seansta bile etkili sonuçlar elde edilebilir. Elbette bu süre yaşa göre farklılık göstermektedir. Örneğin:50 ve üzeri yaşlarda 34 seansta sonuç alınırken; 30’lu yaşlarda tek seansta etkili sonuçlar elde edilebilir. Bu yöntem sadece yüze uygulanmadığı için yapılan bölgenin büyüklüğüne göre seans süresi değişiklik göstermektedir. Kimi bölgede 30 dakika sürerken, kimi bölgede ise 2 saat sürebilir. Hibrid Radyo Frekans Yönteminde cilde mikro iğneler ile penetrasyon yapılarak radyo frekans dalgalarıyla ısı enerjisi verilir. Uzman hekim ciltte gezdirdiği bir cihazla cilde ısı verir. Verilen yüksek ısı hissi ciltteki kollajenlerin sıkışmasını sağlar. Aynı zaman da ciltte bulunan hyaluronik asit ara maddesini arttırarak cilde elastikiyet sağlar. Hibrid radyo frekans yöntemi sadece kırışıklık, sarkma ve gevşemeleri tedavi etmek amacıyla değil göbek, kalça, basen gibi bölgesel yağları radyo dalgaları ile eritmek amacıyla da kullanılmaktadır. Kırışıklık, yaşlanma, elastikiyet kaybı ve sarkma olan bölgelere odaklanan radyo frekans dalgalarının açığa çıkardığı ısı dalgalarının, cildin kollajen madde salgılamasını teşvik ettiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu kuraldan yola çıkılarak günümüzde birçok farklı cilt gençleştirme tekniği geliştirilmiştir” diye konuştu.

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