İscehisar’da arabada sinema etkinliği düzenlenecek

Yeni tip Coronavirüs (COVID19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek. İscehisar Belediyesinin katkılarıyla, Corona virüs salgını sonrasında tüm dünyada rağbet gösterilen arabalı sinemada film günleri etkinliği 20 Haziran günü saat 21.00'de İscehisar Belediyesi Pazar Meydanı’nda gerçekleşecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.