Sultandağı’ndaki üreticilerin sütlerini birlik toplayacak

Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, üreticilerden süt toplamaya başlayacak olan Sultandağı Süt Üreticileri Birliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Merkez Birlik Başkanı Tevfik Keskin, ziyaretinde Sultandağı Süt Üreticileri Başkanı Celal Yırtıkgöz ile yönetim kurulu üyeleri ve üreticilerle sohbet etti. Keskin, süt toplamaya başlayacak olan Sultandağı Üreticileri Birliğine teşekkür etti. Birliklerin kurulma amaçlarının asli olarak süt üreticilerine destek olmak ve tavan fiyatlardan süt alarak üreticileri kazandırmak olduğunu belirten Keskin, “Türkiye Merkez Birliği olarak bu girişime tam destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli her daim üreticilerin üretmesini ve kazançlarının yükselmesini istiyor. Ülkemizde refah seviyesinin artması tarım ve hayvancılığın gelişmesi ile olacak. Sultandağı Süt Üreticileri birliği yöneticilerine öncelikle şunu da söylemek istiyorum, siz üreticilerimize daha fazla kazandırın onlar daha fazla üretsin bizde elimizden gelen tüm desteği size verelim. Sultandağı için Süt Birliğinin bir şans olduğunu süt toplamaya başlamalarını yürekten destekliyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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