İscehisar’da Park ve yeşil alanlar yaza hazırlanıyor İscehisar yeşilleniyor

Kontrollü normal hayata dönüşün başlaması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Belediyesi tarafından park ve yeşil alanlarda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebilmeleri için yeşil alan ve parklarda başlatmış olduğumuz bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda benzer çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın da buraları kullanırken daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz.” dedi.

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