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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarın testinin pozitif çıkmasının ardından köy giriş ve çıkışa kapatıldı

İHA

Muhtarın testinin pozitif çıkmasının ardından köy giriş ve çıkışa kapatıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde köy muhtarında Korona virüs (Covid19) tespit edilmesinin ardından köy giriş ve çıkışa kapatıldı.
Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde artan Korona virüs vakaları nedeniyle köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Köy muhtarının testinin pozitif çıkmasının ardından köyde arttırılan Korona virüs önlemleri kapsamında Kaymakamlık sosyal medya hesabından hıfzıssıhha kurulu tarafından köyde alınan önlemler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Okçular köyünde Covid19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda okçular köyünde uygulanmak üzere köyde bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin ve köy odalarının vb. faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durduruldu. Okçular köyünden kalkan veya okçular köyüne gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin (çalışma amaçlı veya görev icabı sürekli gidişgeliş yapan kişilerin servisleri hariç) geçici bir süreliğine durduruldu. Okçular köyünde bulunan camilerde; öğlen ve ikindi namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelendi. Ayrıca Okçular köyünde yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece 1 kişinin evden dışarıya çıkabilmesine ve Okçular köyüne giriş ve çıkışların belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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