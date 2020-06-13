Afyonkarahisar’ın tarihi taş köprüleri kitaplaştırıldı

İnşaat Yüksek Mühendisi Keziban Kübra Aktürk tarafından hazırlanan ve Afyonkarahisar genelindeki 45 köprünün tarihi ve teknik özelliklerinin yer aldığı “Afyonkarahisar Tarihi Taş Köprüleri” kitabının tanıtımı yapıldı.

İl Özel İdaresinin 1 No’lu yayını olan Tarihi Taş Köprüleri kitabı Vali Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, kitabın yazarı Keziban Kübra Aktürk ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Yüksek lisans çalışması olarak tarihi taş köprüleri inceleyen Keziban Kübra Aktürk, İl Özel İdaresi desteği ile bu çalışmasını kitaplaştırdı.

Arşiv niteliğinde olan çalışmanın öneminden bahseden Vali Mustafa Tutulmaz, “Çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Afyonkarahisar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir il. Ancak değerleri yeterince bilinmiyor. Son 3 yılda Afyonkarahisar’a yapmak istediğim buydu. Afyonkarahisar’ın değerlerinin bilinir hale getirilmesi gerekiyordu. Bu alanda çok büyük mesafe kat ettik. Daha kat edilecek çok yol var. Sadece Taş Köprü açısından bakıldığında 40’ı aşan tarihi eser mevcut. Bunların hepsi turistik değerdir. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Meseleye bilimsellik katılarak tarihe not düşülmüş. Herhangi bir doğal olayda bu köprülerimiz zarar gördüğünde aslına uygun olarak yapabilmek için elimizde iyi bir kaynak olmuş oldu. Son yıllarda Valilik, Belediye ve İl Özel İdaresi eliyle bu tür yayınlar destekleniyor. Umarım bu tür çalışmalar artarak devam eder” dedi.

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