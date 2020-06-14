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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıklı Belediyesi kamu kurumlarına 9 bin çiçek dağıttı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi bünyesinde bulunan SANJET A.Ş. tarafından ilçedeki kurum ve kuruluşlara Başkan Mustafa Çöl'ün talimatıyla 9 bin adet çiçek dağıtıldı.

Sandıklı Belediyesi kamu kurumlarına 9 bin çiçek dağıttı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi bünyesinde bulunan SANJET A.Ş. tarafından ilçedeki kurum ve kuruluşlara Başkan Mustafa Çöl’ün talimatıyla 9 bin adet çiçek dağıtıldı.
Sandıklı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren seralara yetişine çiçekler kamu kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, “Belediyemize ait seramızdan 39 kurum ve kuruluşumuza 9 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Sandıklı’mız çiçek gibi oluyor, maşallah” ifadelerine yer verdi.

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