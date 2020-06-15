Giriş çıkışı yasaklanan köyde trafik kazası: 1 ölü Ulaşımın engellenmesi için yol üzerine dökülen toprak yığınını görmeyince motosikletinin hâkimiyetini kaybetti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışı yasaklanan köyde meydana gelen trafik kazasında 1 kşi hayatını kaybetti.

Kaza, ŞuhutMahmut köyü girişi istikametinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut köyü istikametinden Şuhut ilçesine doğru seyir halinde bulunan 03 AAV 823 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Çelenk, ulaşımın engellenmesi için yol üzerine dökülen toprak yığınını görmeyince aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Motosikletin toprak yığınının üzerinden adeta uçarak asfalta çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ali Çelenk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Ali Çelenk’e ilk müdahaleyi yaptı. Tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Ali Çelenk kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerine sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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